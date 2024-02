The Last of Us Part 3: Neil Druckmann spricht über weiteres Kapitel

Kürzlich deutete Neil Druckmann von Naughty Dog The Last of Us Part 3 an.

Das Studio Naughty Dog veröffentlichte endlich die Dokumentation “Grounded 2”, in der wir mehr über die Entwicklung von The Last of Us Part 2 erfahren. In dieser Doku bekommen wir unter anderem zu sehen, wie die Corona-Pandemie die Arbeit am Spiel auf den Kopf stellte, wie aufwendig die Entwicklung war und wie die Macher diese aufregende Reise empfanden. Abgesehen davon gibt es zum Schluss einen Zukunftsausblick.

In diesem Ausblick spricht Co-Studio Head Neil Druckmann darüber, was uns bezüglich The Last of Us noch so erwarten könnte. Er verrät, dass sie eine Story geschrieben haben, die nach The Last of Us Part 2 spielt und die sich um Tommy dreht. Hier handelt es sich jedoch um eine kleine Story, die laut Druckman nicht für einen vollen Teil ausreicht.

Das liegt aber schon eine ganze Weile zurück und Druckmann suchte nach einem Konzept, das so klar ist, wie das im ersten oder zweiten Teil und mittlerweile scheint er es gefunden zu haben.

“Es ist ein komplett eigenes Ding, es gibt aber einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte zu erzählen.”, so Druckmann dazu.

Mit anderen Worten: Die Geschichte geht weiter.

Hier könnt ihr euch die Stelle ansehen:

