The Tribe Must Survive: Die Demo erscheint demnächst

Der Publisher Starbreeze Entertainment und der Entwickler Walking Tree Games GmbH kündigten eine Demo zum kommenden Spiel The Tribe Must Survive an.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass der Early Access des Spiels The Tribe Must Survive am 22. Februar beginnt. Mittlerweile kündigten die Macher eine Demo an, die bereits am 5. Februar im Rahmen des Steam Next Fests veröffentlicht werden soll. Diese Demo kann dann bis zum 12. Februar gespielt werden.

Diese Demo bietet bietet drei Akte, die einen Einblick in die Spielmechanik gewähren. Die Macher versprechen, dass jeder Durchlauf eine neue Erfahrung ist, die unterschiedlichen Möglichkeiten und Probleme für den Stamm bereithält.

In der Beschreibung des Titels heißt es: “Zum Spiel heißt es: “The Tribe Must Survive spielt in einer düsteren Lovecraft-Steinzeit und es geht darum, Wege zu finden, um zu wachsen und deinen Stamm vor dem zu schützen, was in den Schatten um ihn herum lauert. Alle deine Stammesmitglieder haben ihre eigene Persönlichkeit und ihren eigenen KI-Willen und tun im Allgemeinen nur das, was sie wollen. Glücklicherweise kannst du sie mit Ritualen, Gebäuden, Upgrades und anderen schwierigen Entscheidungen manipulieren, um Dinge zu erledigen. Was auch immer nötig ist … Der Stamm muss überleben!”

Seht euch hier einen Trailer zum Spiel an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass man das Spiel noch vor dem Start der Early-Access ausprobieren kann. Wir sind schon gespannt, wie gut das Spiel ist.