Ender Magnolia: Bloom in the Mist – Der Starttermin der Early-Access-Phase steht

Der Publisher Binary Haze Interactive und die Entwickler Adglobe und Live Wire verkündeten den Starttermin der Early Access-Phase des Spiels Ender Magnolia: Bloom in the Mist.

Falls euch das Metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights gefallen hat, habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Nachfolger Ender Magnolia: Bloom in the Mist startet am 26. März auf Steam in den Early Access.

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der ein paar Szenen aus dem Spiel zeigt. Unter anderem erwarten euch eine düstere Spielwelt, ein verfeinertes Kampfsystem und doppelt so viele Ausrüstungsgegenstände als im Vorgänger.

Zum Spiel heißt es: “Wir befinden uns im Rauchland, einer Großmacht magischer Energie, das dank seiner enormen unterirdischen Magiereserven florierte. Die Früchte der dortigen Forschungen sind die Homunkuli: künstliche Lebensformen, die dem Land eine glänzende Zukunft garantieren sollten. Doch der unreine Rauch, der aus dem Untergrund aufsteigt, trieb die Homunkuli in den Wahnsinn und verwandelte sie in zerstörerische Ungeheuer.

Nur sogenannte Stimmer wie Lilac sind in der Lage dazu, Homunkuli von ihrer Raserei zu erlösen. Lilac, ohne jegliche Erinnerungen, trifft auf einen Homunkulus, der maßgeblich an der Tragödie beteiligt war, die sich in diesem Land ereignete. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach verlorenen Erinnerungen und alten Verbündeten.

Erlebe eine Geschichte von Zerstörung und Wiedergeburt, Jahrzehnte nachdem der Todesregen die Welt dem Untergang weihte.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Ankündigung ansehen:

Das denken wir:

Fans des Vorgängers werden sich sicher über diese Ankündigung freuen. Zum Glück lässt der Early Access nicht mehr so lange auf sich warten.