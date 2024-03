Nobody Wants to Die: Detektiv-Noir-Adventure für dieses Jahr angekündigt

Der Publisher PLAION und der Entwickler Critical Hit Games kündigten das Spiel Nobody Wants to Die an.

Mit Nobody Wants to Die wurde kürzlich ein Detektiv-Noir-Adventure angekündigt, das euch in ein einem dystopisches New York im Jahr 2329 schickt, wo Unsterblichkeit einen hohen Preis hat, der bezahlt werden will. Ihr übernehmt die Rolle von Detective James Karra, der nach einem Nahtoderlebnis von seinem Vorgesetzten mit einem inoffiziellen Fall betraut wird, bei dem ihm nur die junge Polizistin Sara Kai zur Seite steht. Ihr macht euch auf die Jagd nach einem Mörder und enthüllt die dunkelsten Geheimnisse der New Yorker Elite.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer ansehen:

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel in diesem Jahr erscheinen soll.

Das denken wir:

Das Setting ist auf jeden Fall interessant und der Trailer macht Lust auf mehr. Hoffentlich bekommen wir bald mehr aus dem Spiel zu sehen.