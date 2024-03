Shadows of the Damned: Die Neuauflage hat einen neuen Namen

Der Publisher und Entwickler Grasshopper Manufactur kündigte den Titel der Neuauflage von Shadows of the Damned an. Abgesehen davon wurde verraten, für welche Systeme das Spiel erscheint.

Die Remaster-Version des Spiels Shadows of the Damned heißt nun Shadows of the Damned: Hella Remastered. Mit dieser Ankündigung verrieten die Macher auch, für welche Systeme das Spiel erscheint. So dürfen sich Besitzer von PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf den Titel freuen.

Übrigens ist Shadows of the Damned: Hella Remastered auch auf der Messe PAX East verteten, die heute Endet. Nachfolgend findet ihr einen Trailer, der zeigt, was Besucher erwartet, die sich für Shadows of the Damned interessieren.

Zum Spiel heißt es: “Begleiten den frechen Garcia Hotspur und seinen knochigen Kumpel Johnson auf ihrem Weg durch die Tiefen der Unterwelt, um Garcias entführte Geliebte Paula aus den Fängen von Fleming, dem Herrn der Unterwelt, zu befreien. Lass der Seele des Rock’n’Roll im Herzen der verdrehten Höllenlandschaft der Unterwelt freien Lauf.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher verpasst hat und auf Third-Person-Action steht, der sollte sich die Neuauflage mal genauer ansehen.