Shines Over: The Damned – Der Release-Termin steht fest

Der Indie-Entwickler Firenut Games kündigte den Release-Termin des Spiels Shines Over: The Damned an.

Im Februar wurde das experimentelle Horrorerlebnis Shines Over: The Damned angekündigt und nun wurde verraten, wann der Titel veröffentlicht wird. Demnach erscheint das Spiel am 21. März exklusiv für die PS5.

Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Die Macher versprechen ein Abenteuererlebnis, bei dem eure Sinne aund eure Realität in Frage gestellt werden.

Zum Spiel heißt es: “Shines Over: The Damned nimmt dich mit in ein einzigartiges experimentelles Abenteuer, in dem deine Sinne in eine mysteriöse Atmosphäre verwickelt werden, von der du nicht weißt, was passieren wird. Werden Sie es schaffen, das Ende dieses Abenteuers zu erreichen?

Eine einzigartige Geschichte mit Grusel, Spannung, Rätseln, Geschicklichkeit und allem, was dazugehört… ohne Waffen und mit einem treuen Begleiter, der Sie begleitet. Unser treuer Hund, ein deutscher Schäferhund, wird uns durch die verdächtigsten Orte in Shines Over führen: The Damned und wird dein Herz bei jedem Schritt höher schlagen lassen.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Ankündigung ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im PlayStation Store.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen sehen auf jeden Fall interessant aus. Mal sehen, ob das Spiel auch gut ist.