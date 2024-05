Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland Koop-Plattformer erscheint dieses Jahr für PC und Konsolen

Der Publisher Microids und der Entwickler Ocellus kündigten das Spiel Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland an.

Mit Die Schlümpfe – Abenteuer im Traumland wurde ein Koop-Plattformer angekündigt, der Ende des Jahres für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. In diesem Spiel erwartet euch eine Reise durch die Träume der blauen Wesen auf der ihr das Schlumpfdorf vor Gargamel retten müsst.

Einen genauen Release Termin gibt es noch nicht, aber dafür veröffentlichten die Macher einen Trailer, der erste Spielszenen zeigt. Diesen Trailer findet ihr weiter unten.

Zum Spiel heißt es: “Gargamel hat einen neuen teuflischen Plan ausgeheckt, um die Schlümpfe zu fangen. Der berüchtigte Charakter hat die Sarsaparillasträucher, die köstliche Lieblingsspeise der Schlümpfe, mit einem raffinierten Zauber belegt, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Spieler begeben sich auf eine traumhafte Expedition, bei der sie sich der Herausforderung stellen müssen, alle Schlümpfe zu erwecken, bevor der teuflische Gargamel das Dorf erreicht. Diese epische Reise wird Spieler in ein ebenso aufregendes wie unvorhersehbares Spielerlebnis stürzen, denn in der Welt der Träume kann die Spannung jeden Moment in das Dunkel der Albträume umschlagen.

Das Schicksal des Schlumpfdorfes liegt in den Händen der Spieler. Um es zu retten, müssen sie sich auf eine Reise in die entlegensten Winkel der Fantasie begeben!”

Nachfolgend findet ihr die Features des Spiels:

Solo oder Koop – Spieler müssen Gargamels machiavellistische Pläne allein oder gemeinsam mit einem Freund, für ein schlumpfiges Zwei-Spieler-Erlebnis, vereiteln.

– Spieler müssen Gargamels machiavellistische Pläne allein oder gemeinsam mit einem Freund, für ein schlumpfiges Zwei-Spieler-Erlebnis, vereiteln. Eintauchen in die Fantasie der Schlümpfe – Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen.

Jeder Traum entfaltet ein einzigartiges Spielabenteuer mit eigenem Zubehör, Rätseln und Überraschungen. Ein Abenteuer steht bevor – Spieler erkunden 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdecken die Geheimnisse des Schlumpfdorfs.

Spieler erkunden 4 verträumte Welten mit 12 Levels und 16 Mini-Levels, die es zu bewältigen gilt, und entdecken die Geheimnisse des Schlumpfdorfs. Ein Charakter, der einen widerspiegelt – Spieler sammeln alle magischen Kugeln, um jeden Schlumpf aufzuwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sie sammeln Schnittmuster, um ihren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schalten auf ihrer Reise verschiedene Überraschungen frei.

Spieler sammeln alle magischen Kugeln, um jeden Schlumpf aufzuwecken und das Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Sie sammeln Schnittmuster, um ihren Charakter mit neuer Kleidung auszustatten und schalten auf ihrer Reise verschiedene Überraschungen frei. Eine magische künstlerische Richtung – Ein einzigartiger und farbenfroher künstlerischer Stil, der sich entwickelt, während die Spieler verschiedene Träume erkunden.

Hier könnt ihr euch den Enthüllungs-Trailer ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen nicht übel aus. Fans der Schlümpfe dürfen sich auf einen interessanten Koop-Titel freuen.