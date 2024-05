Dragon Ball: Sparking! Zero – Seht euch hier den neuen Charakter Trailer ann

Bandai Namco veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Spiel Dragon Ball: Sparking! Zero.

Einen Release-Termin zu Dragon Ball: Sparking! Zero gibt es zwar noch nicht, aber dafür veröffentlichten die Macher einen Trailer zum Kampfspiel, der neue Charaktere enthüllt.

Das Spiel von Spike Chunsoft entwickelt, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und führt das Budokai Tenkaichi-Franchise nach mehr als 15 Jahren weiter.

Die nachfolgend aufgeführten Charaktere schließen sich dem Charakterkader von Dragon Ball: Sparking! Zero, der sich mittlerweile auf 61 Figuren beläuft, an:

Son-Gohan (Kind)

Son-Gohan (Erwachsener)

Son-Gohan (Future)

Son-Gohan (Future), Super-Saiyajin

Trunks (Schwert)

Trunks (Schwert), Super-Saiyajin

Videl

Beerus

Whis

Muten Roshi

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Dragon Ball: Sparking! Zero bringt das legendäre Gameplay der Budokai-Tenkaichi-Serie auf eine völlig neue Stufe. Erlerne und meistere eine unglaubliche Gruppe spielbarer Charaktere, jeder mit individuellen Fähigkeiten, Transformationen und Techniken. Entfessele den Kampfgeist in dir und tritt in Arenen an, die zerfallen und auf deine Kraft reagieren, während der Kampf tobt.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

