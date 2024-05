Fallout: Serie auf Amazon Prime Video erreicht mehr als 65 Millionen Zuschauer in den ersten 16 Tagen

Amazon verkündete kürzlich, dass die Serie Fallout in den ersten 16 Tagen mehr als 65 Millionen Zuschauer erreichte.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die zweite Staffel der Serie Fallout angekündigt wurde, was nicht wirklich überraschend ist, da sie wirklich super ist uns bei Fans sehr gut ankommt. Mittlerweile wissen wir, wie gut, denn Amazon veröffentlichte die ersten Zuschauerzahlen.

Demnach wurde die Serie in den ersten 16 Tagen von mehr als 65 Millionen Zuschauern gestreamt. Somit ist Fallout nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht der meistgesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video.

Besonders beliebt ist der Titel übrigens bei Personen zwischen 18 und 34 Jahren – in diesem Alterssegment ist Fallout sogar die meistgeschaute Serie aller Zeiten bei Prime Video innerhalb der ersten 16 Tage.

Zur Serie heißt es: “Lucy (Ella Purnell) ist eine optimistische Bunkerbewohnerin mit typisch amerikanischer ‘Can Do’-Mentalität. Ihr friedliches und idealistisches Wesen wird auf die Probe gestellt, als sie an die Oberfläche gezwungen wird, um ihren Vater zu retten. Maximus (Aaron Moten) ist ein junger Soldat in der militärischen Gruppierung Brotherhood of Steel. Er ist bereit alles zu tun, um die Ziele der Brotherhood voranzubringen und für Recht und Ordnung im Ödland zu sorgen. Ghoul (Walton Goggins) ist ein moralisch fragwürdiger Kopfgeldjäger, der schon seit 200 Jahren durch die postnukleare Welt streift. Diese unterschiedlichen Parteien kollidieren, als sie einem Artefakt von einem rätselhaften Forscher hinterherjagen, das Potenzial hat, die Machtverhältnisse in dieser Welt radikal zu verändern.”

Mit dabei sind Ella Purnell (“Yellowjackets”), Walton Goggins (“The Hateful Eight”) und Aaron Moten (“Emancipation”), Moisés Arias (“The King of Staten Island”), Kyle MacLachlan (“Twin Peaks”), Sarita Choudhury (“Homeland”), Michael Emerson (“Person of Interest”), Leslie Uggams (“Deadpool”), Frances Turner (“The Boys”), Dave Register (“Heightened”), Zach Cherry (“Severance”), Johnny Pemberton (“Ant-Man”), Rodrigo Luzzi (“Dead Ringers”), Annabel O’Hagan (“Law & Order: SVU”) und Xelia Mendes-Jones (“The Wheel of Time”).

Wie hat euch die Serie gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diessen Link gelangt ihr zu Fallout bei Amazon Prime Video.

Das denken wir:

Fallout ist wirklich eine tolle Serie. Wer sie bisher verpasst hat, der sollte sie auf jeden Fall mal ausprobieren.