Fortnite bringt zum Star Wars Day Chewbacca, Luke, Darth Vaders Lichtschwert und mehr ins Spiel

Fortnite feiert den Star Wars Day mit neuen Inhalten.

Der Star Wars Day findet am 4. Mai statt und aus diesem Grund bringen die Macher vom Fortnite am Vorabend, also am 3. Mai, passende Inhalte ins Spiel.

Unter anderem dürf ihr euch auf Chewbacca freuen, der gefangengenommen wurde. Eure Aufgabe ist es, ihn zu befreien. Dazu müsst ihr euch zu einer bestimmten imperialen Straßensperre begeben, die sich von Match zu Match ändert. Cool: Als Dank für seine Rettung schenkt euch Chewbacca euren eigenen Wookiee-Bogenspanner.

Abgesehen davon könnt ihr gegen Darth Vader kämpfen und euch sein Lichtschwert schnappen. Damit könnt ihr nicht nur zuschlagen, sondern auch Schüsse abwehren und es wie einen Bumerang auf eure Gegner werfen.

Zusätzlich werden im Fortnite-Shop neue Outfits für Dagobah Luke, Lando Calrissian und den AWR Trooper verfügbar sein. Darüber hinaus erwarten euch folgende wiederkehrende Outfits:

Boba Fett

Han Solo

Imperial Sturmtruppler

Leia Organa

Finn

Kylo Ren

Rey

Sith Trooper

Zorii Bliss

Dazu heißt es: “In dieser riesigen Kollaboration ist etwas für jeden Star Wars-Fan dabei. Begebt euch zu LEGO Fortnite, um Star Wars-Gebäude und -Dekorationen freizuschalten, oder haltet in Battle Royale eure Gegner mit einem Wookiee-Bogenspanner in Schach. Sorgt auf der Festival: Jam-Bühne in einer von der Mos Eisley Cantina inspirierten Umgebung für fetzige Sounds und schaltet in Rocket Racing einen Podrenner- und einen Darth Maul-Aufkleber frei!”

Alle weiteren neuen Inhalte des Crossovers findet ihr über diesen Link.

