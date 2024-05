Necrophosis: Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem First-Person-Horror-Adventure

in

Die Entwickler Dragonis Ares und Adonis Brosteanu veröffentlichten einen neuen Trailer zum kommenden Spiel Necrophosis.

Einen Release-Termin zum Spiel Necrophosis gibt es zwar noch immer nicht, aber dafür veröffentlichten die Macher einen Trailer mit neuen Spielszenen, die einen Eindruck davon geben, was euch in diesem Titel erwartet.

Hier dürft ihr euch auf ein First-Person-Horror-Adventure freuen, das von der Arbeit des polnischen Künstlers Zdzisław Beksiński inspiriert ist. Ihr werdet in ein Reich voller grotesker Formen, bedrohlicher Bilder und unheimliche Landschaften geschickt, wo an jeder Ecke neue Rätsel auf euch warten.

Zum Spiel heißt es: “Necrophosis basiert auf dem Konzept, in eine rätselhafte Welt geworfen zu werden und entführt dich in die schaurige Umarmung einer albtraumhaften Traumwelt, einem Reich, in dem die Grenzen zwischen Realität und höllischen Visionen zu einem eindringlichen Wandteppich des Grauens verschwimmen. Erkunde verloren und allein miteinander verbundene Regionen auf nichtlineare Weise, wobei jeder Ort als Charakter mit eigenem Thema, eigenen Rätseln und integralen Charakteren fungiert.”

Seht euch hier den neuen Teaser-Trailer an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wem das Spiel Scorn gefallen hat, der sollte mal einen Blick auf diesen Titel werfen. Hier erwartet euch ein ähnlich albtraumhafter Trip.