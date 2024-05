Overwatch 2 x Porsche: Der Release-Termin steht

in

Der Release-Termin der Kooperation zwischen Overwatch 2 und Porsche wurde offiziell verkündet.

Im vergangenen März berichteten wir darüber, dass Blizzard eine Zusammenarbeit zwischen Overwatch 2 und Porsche ankündigte. Mittlerweile wurde verraten, dass diese Kooperation am 14. Mai in der Season 10 an den Start geht.

Unter anderem erwarten euch mehrere neue Kosmetika und zwei legendäre Skins. Dabei diente der neue Machan Electric als Inspiration für den legendären D.Va-Skin, der bei der Ankündigung vorgestellt wurde.

Blizzard veröffentlichte nun einen neuen Trailer, der euch schon mal auf diese Kooperation einstimmt. Dazu heißt es: “Das Schicksal von Busan hängt von Overwatchs heldenhafter D.Va, ihrem Mechaniker Dae-hyun und der Spitzentechnologie des neuen vollelektrischen Porsche Macan Turbo 2025 ab. Mach dich bereit, für ein Hochspannungsabenteuer in dieser elektrischen Zusammenarbeit, bei der Helden die Zukunft vorantreiben. Erlebe, was passiert, wenn schlanke Designs, die vom neuen vollelektrischen Porsche Macan Turbo 2025 und dem vollelektrischen Porsche Taycan inspiriert sind, individuelle Soundeffekte im Spiel und pure technische Exzellenz zu etwas wirklich Kultigem werden.”

Seht euch hier den Trailer zur Ankündigung an:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist auf jeden Fall eine interessante Kooperation. Wir sind schon gespannt, die sdie Porsche-Skins in Aktion aussehen.