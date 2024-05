Sky of Tides: Holt euch jetzt die Demo des Sci-Fi-RPGs

Der Publisher ESDigital Games und der Entwickler Lofty Sky Entertainment veröffentlichten eine Demo zum kommenden Spiel Sky of Tides.

Das kommenden Sci-Fi-RPG Sky of Tides schickt euch in eine technologisch fortschrittliches Universum am Rande eines Krieges. Ihr übernehmt die Rolle von Rin, die ihren vermissten Vater finden und den kaputten Planeten Numen heilen muss.

Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht, aber dafür veröffentlichten die Macher eine Demo, die es euch ermöglicht, das Spiel auszuprobieren. Abgesehen davon findet ihr weiter unten einen Trailer, der das Spiel in Aktion zeigt.

Zum Spiel heißt es: “Eine Katastrophe hat die Welt von Numen in neun schwebende Planetoiden zersplittert. Verschiedene Nationen schweben nun isoliert voneinander am Himmel, während der Ozean über ihnen allen schwebt und den zerbrochenen Planeten umhüllt, der an einem seidenen Faden hängt. Zwei rivalisierende Mächte wetteifern um die Kontrolle – Das Syndikat durch sein Monopol auf eine wenig verstandene, aber mächtige Technologie, die sich auf mysteriöse Corron-Mineralien stützt, die sie kontrollieren; Und der Herrscher, der eine Rückkehr zu den nun fast verlorenen Wegen der Alten befürwortet, die in den verbotenen Numen-Folianten skizziert sind.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite, wo ihr euch die Demo herunterladen könnt.

Das denken wir:

Mal sehen, ob sich der Titel gegen die Genre-Konkurrenz behaupten kann. Das wird nicht einfach.