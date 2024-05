X-Men ’97: Marvel Animation Chef äußert sich zum Cameo vom Watcher

Kürzlich äußerte sich der Chef von Marvel Animation zum Cameo vom Watcher in der Serie X-Men ’97.

Falls ihr die erste Staffel der Serie X-Men ’97 gesehen habt – falls nicht, solltet ihr das nachholen – dann ist euch vielleicht in der ereignisreichen Folge 5 mit dem Titel “Erinnere dich” eine Silhouette am Nachthimmel aufgefallen. Hier handelt es sich um Uatu.

Er ist der Protagonist der Serie Marvel’s What If…? und ein Mitglied der Watcher. Hier handelt es sich um eine außerirdische Spezies, die sich im ganzen Weltraum stationiert hat, um die Aktivitäten anderer Arten zu überwachen und das Multiversum zu beobachten. Man bekommt ihn immer zu sehen, wenn etwas sehr entscheidendes passiert.

Zum Auftirtt vom Watcher in X-Men ’97 äußerte sich Brad Winderbaum, Chef von Marvel Animation in einem Interview: “Wie Sie wissen, taucht The Watcher im gesamten Marvel-Universum in Momenten von großer Bedeutung auf. Als Comic-Fan liebe ich What If…? Aber auch in der Hauptkontinuität sind es die Momente vom Watcher, die für mich wirklich herausstechen, in denen er einfach da ist, weil du weißt, dass die Kacke gleich am Dampfen ist. Das war dort die Absicht. Sie können die Temperatur dieser Episode spüren. Es ist verrückt, wie viszeral es ist. Und wenn der Watcher am Himmel erscheint, soll es sich für die Leute, die es bemerken, wie ein Vorbote des Untergangs anfühlen, würde ich sagen.”

Marvels Marvel’s What If…? ist eine Animationsserie innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU), die auf der gleichnamigen Comicreihe basiert. Hier erwarten uns alternative Szenarien an Schlüsselpunkten der Filme. Diese Serie bekommt eine dritte Staffel spendiert und die zweite Staffel von X-Men ’97 ist ebenfalls in Planung.

Sollte es weitre Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Wie fandet ihr X-Men ’97? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

X-Men ’97 ist wirklich eine tolle Serie, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir freuen uns schon jetzt auf die zweite Staffel.

Quelle: comicbook.com