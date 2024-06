Nein, Beyond Good and Evil 2 ist nicht tot

Ubisoft verkündete kürzlich, dass sich Beyond Good and Evil 2 noch in Entwicklung befindet.

Vor wenigen Tagen kündigte Ubisoft die die Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition an, die in dieser Woch erscheint. Von Beyond Good and Evil 2 fehlt aber noch immer jede Spur. Da sich viele Fans fragen, was mit dem Titel los ist, veröffentlichte Ubisoft einen Post dazu.

Auf X gab das Unternehmen ein paar Infos zuerst zur 20th Anniversary Edition preis, bevor es dann im letzten Post erklärte, dass sich Beyond Good and Evil 2 noch immer in Entwicklung befindet.

Im Post heißt es: “Ja, Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung und wir können es kaum erwarten, dass ihr in der 20th Anniversary Edition mehr über Jades Vergangenheit erfahrt!”

Nachfolgend findet ihr den entsprechenden Post:

Weitere Details dazu gab es leider nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Die Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition erscheint heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Hier handelt es sich um eine Neuauflage, die neben aktualisierten Grafiken mit einer Auflösung von bis zu 4K und 60 FPS, eine verbesserte Steuerung, Quality-of-Life-Funktionen, eine neue Schatzsuche im Spiel, einen neuen Speedrun-Modus und eine besondere Jubiläumsgalerie bietet.

Freut ihr euch schon auf Beyond Good and Evil 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf Beyond Good and Evil 2 warten. Wenigstens können sich Fans die Zeit jetzt mit der 20th Anniversary Edition vertreiben.