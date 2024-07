In Is this Game Trying to Kill Me? müsst ihr aus einer Hütte tief im Wald entkommen

Das Studio Stately Snail arbeitet gerade am Spiel In Is this Game Trying to Kill Me?.

Im Spiel Is this Game Trying to Kill Me? erwartet euch eine Mischung aus Horror und Rätseln aus der Ich-Perspektive. Ihr seid in einer Hütte tief im Wald eingesperrt, und der Besitzer bietet euch an, ein Computerspiel zu spielen, um eure Freiheit zu gewinnen. Doch die Hütte und das Spiel sind viel miteinander verbunden und solltet ihr verlieren, dann bezahlt ihr mit eurem Leben.

Zum Spiel heißt es: “Na, na, scheint so, als hätte sich wieder ein Wanderer in mein Haus verirrt. Draußen vor den Wänden der Hütte ist tiefe Nacht, und der Regen hat sich richtig entfaltet. Aber keine Sorge, ich habe eine Idee, wie wir die Zeit vertreiben können! Du magst doch Spiele, oder? Ich habe ein ganz besonderes Spiel nur für dich! Wenn du es schaffst, dich durchzuspielen, erwartet dich eine Belohnung. Verlierst du, musst du länger bleiben, als du geplant hattest.”

Das sind die Features des Spiels:

Spiele ein Spiel, während du ein Spiel spielst!

Mischung aus Horror und Rätseln aus der Ich-Perspektive;

Eine alte Hütte tief im Wald, die Geheimnisse birgt;

Mehrere Enden und viele Wege zu sterben.

Seht euch hier einen Trailer zum Spiel an:

Erscheinen soll das Spiel im November 2024.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen machen einen guten Eindruck. Wer Horror und Rätsel mag, der sollte das Spiel im Auge behalten.