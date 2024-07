Neue PlayStation Plus Extra-Spiele für Juli 2024 vor Bekanntgabe geleakt

Kürzlich wurden die neuen PlayStation Plus Extra-Spiele für Juli 2024 geleakt.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele für Juli 2024. So können sich Abonnenten des Dienstes nun Borderlands 3, NHL 24 und Among Us holen. Die Neuzugänge im Spielekatalog für Abonnenten von PlayStation Plus Premium und Extra werden voraussichtlich in der kommenden Woche erscheinen und einige davon wurden mittlerweile geleakt.

So berichtet Dealabs, dass sich Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium noch im Juli auf Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion und Remnant 2 freuen.

Abgesehen davon ist von Pathfinder: Wrath of the Righteous, Mount and Blade 2: Bannerlord, No More Heroes 3 und Travis Strikes Again: No More Heroes die Rede. Remnant: From the Ashes wurde ebenfalls als eine mögliche Neuerscheinung genannt.

Noch ist nicht bekannt, ob diese wirklich dem Katalog hinzugefügt werden, aber lange müssen wir nicht mehr warten, um es herauszufinden, denn die neuen Spielekatalogtitel werden immer am dritten Dienstag im Monat angekündigt.

Würdte ihr euch über diese Spiele freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Mal sehen, ob sich der Leak bewahrheitet. Falls ja, dann erwarten uns zwei unterhaltsame Spiele.

Quelle: comicbook.com via dealabs.com