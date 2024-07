The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Link wird spielbar sein

Kürzlich wurde bekannt, dass in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auch Link spielbar sein wird.

Es gibt eine interessante Neuigkeit zum kommenden Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Vermutlich hat ihr bereits mitbekommen, dass in diesem Spiel Zelda die Heldin ist. In ihrer Rolle müsst ihr einmal mehr Hyrule retten, denn die Bewohner des Königreiches verschwinden in merkwürdigen Rissen, die sich auftun. Nun wurde aber bekannt, dass aber auch Link spielbar sein wird.

Das geht aus einer Zusammenfassung des Entertainment Software Ratings Board (kurz: ESRB) hervor. Darin heißt es: “Dies ist ein Abenteuerspiel, in dem die Spieler in die Rolle von Zelda schlüpfen und versuchen, die Risse in Hyrule zu beseitigen und Link zu retten. Aus einer ¾-Overhead-Perspektive erkunden Spieler verschiedene Umgebungen und kämpfen dabei gegen stilisierte Feinde (z. B. Menschen, Kreaturen). Als Link benutzen die Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen. Zelda kann einen Zauberstab verwenden, um Kreaturen (z. B. aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten, Schleim) zum Kampf herbeizurufen. Manche Feinde können durch Anzünden besiegt werden; Andere Kreaturen lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt werden. Die Kampfsequenzen sind etwas hektisch, da mehrere Feinde gleichzeitig angreifen/kämpfen.”

Bisher ist nicht bekannt, in welchen Situationen man mit Link spielen wird, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass es möglich ist.

Das Spiel erscheint am 26. September exklusiv für Nintendo Switch.

Das denken wir:

Darüber werden sich sicher viele Zelda-Fans freuen. Wir sind schon gespannt, was der Titel zu bieten hat. Die ersten Spielszenen machen auf jeden Fall einen guten Eindruck.