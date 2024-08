Apex Legends: Shockwelle – Seht euch hier den Gameplay-Trailer zur neuen Saison an

Electronic Arts veröffentlichte den ersten Trailer zu Apex Legends: Shockwelle.

Wer den Battle-Royale-Shooter Apex Legends spielt, der kann ab dem 6. August in die neue Saison Shockwelle starten, die einige Neuerungen einführt.

Unter anderem erwarten euch Wiederbelebungs-Modi mit kostenlosen Respawns, neue Upgrades wie Klassenvorteile und Kampfgespür und die neue Karte “E-Bezirk”. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der neue Gameplay-Trailer, den ihr weiter unten findet.

Zur neuen Saison heißt es: “Ab und an braucht jeder von uns mal etwas Starthilfe. Nichts, was zu sehr schockiert, doch vielleicht solltet ihr euch vorher trotzdem lieber erden. „Schockwelle“ ist voll aufgeladen und bereit, euren Spielspaß in den Outlands in die Höhe schießen zu lassen. Die Energie ist förmlich greifbar mit der neuen Respawn-Mechanik in Trios Wiederbelebung (und Direktschuss Wiederbelebung in unserem ersten Event der Saison), wodurch ihr und euer Squad bereits früher wieder ins Kampfgeschehen eingreifen könnt. Wie wär’s mit einem Abstecher nach E-Destrict, unserer neuesten Karte, die stets in Neonlichtern erstrahlt? Oder aber ihr strahlt selbst am hellsten mit der brandneuen Akimbo, indem ihr zwei P2020s oder Mosambiks für zusätzliche Feuerkraft schwingt.

Aber irrt euch ja nicht. Die Apex-Spiele sind kein entspannter Urlaubstrip. Nutzt euer Kampfgespür, um in Gefechten nicht den Kopf zu verlieren: Nachdem ihr Schaden verursacht habt, werden für kurze Zeit gegnerische Gesundheitsbalken und Markierungen sichtbar. Ganz gleich, ob ihr neue Spieler:innen seid, Apex Legends wieder aufgreift oder nach etwas Abwechslung sucht: Im neuen Modus „Bot Royale“, in dem ihr euch in einem geballten Battle-Royale-Spielerlebnis Bots stellt, könnt ihr euch warm spielen, üben und an euren Fähigkeiten feilen.”

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Weitere Details zur neuen Saison findet ihr hier.

Das denken wir:

Hoffentlich bringt die neue Saison frischen Wind ins Spiel. Die Neuerungen hören sich auf jeden Fall interessant an.