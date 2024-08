Das sind die PlayStation Plus-Spiele für September 2024

Kürzlich wurden die PlayStation Plus-Spiele für September 2024 vorgestellt.

Falls ihr den Dienst PlayStation Plus abonniert habt, dann dürft ihr euch demnächst wieder über kostenlose Spiele freuen. Ab dem 3. September könnt ihr euch Quidditch Champions, MLB The Show 24 und Little Nightmares II holen. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den Titeln.

Quidditch Champions | PS4, PS5

“Taucht ein in die bezaubernde Welt des Quidditch, indem ihr allein spielt oder euch mit Freunden und Familie verzaubern lasst. Lebt eure Quidditch-Fantasien in vollen Zügen aus: Schwingt euch auf einer der klassischen Positionen – Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber – in die Lüfte. Jede Position erfordert ihre eigene einzigartige Spielweise. Entdeckt legendäre Quidditch-Arenen und neue Karten, die noch nie zuvor gesehene Bereiche der Zauberwelt aufdecken. Im Karrieremodus könnt ihr euch von Partien im Hinterhof des Weasley-Fuchsbaus bis zu hochrangigen Showdowns bei der Quidditch-Weltmeisterschaft durchkämpfen. Werdet allein oder im Online-Koop-Modus in Teams von bis zu drei Freunden zum Champion oder startet Freundschaftsspiele, in denen ihr eure Teams, Karten und den Schwierigkeitsgrad selbst festlegen könnt. Oder wählt den Modus “Spieler vs. Spieler” aus, um eure Fähigkeiten in Online-Spielen gegen andere Quidditch-Teams auf die Probe zu stellen.”

MLB The Show 24 | PS4, PS5

“Gebt alles mit dem Schläger, erlebt spielentscheidende Momente, werdet zur Legende und erweckt eure Baseball-Träume. Begebt euch auf den Weg zum großen Baseballerfolg. Egal, was ihr erreichen möchtet, mit MLB The Show 24 könnt ihr es verwirklichen.

Steigt von einer Liga zur nächsten auf, macht euch einen Namen und beweist, dass ihr das Zeug dazu habt, die Spitze zu erreichen. Findet mehr über bekannte und wenig beachtete Legenden des Sports heraus und lasst euch von ihren Meisterleistungen inspirieren. Behaltet im entscheidenden Moment die Nerven und verdient euch das Recht darauf, Meister der World Series genannt zu werden. Holt euch einen Sieg nach dem anderen und lernt, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Was auch immer passiert, ihr wisst, dass ihr alles gegeben habt. Jeder kann ein Zeichen setzen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Setzt ein Zeichen. Own The Show.”

Little Nightmares II | PS4, PS5

“Entdeckt die düsteren Geheimnisse des Signalturms in diesem Horror-Plattformabenteuer. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Mono, der in einer verzerrten und zerrütteten Welt gefangen ist. Ihr begleitet Six, die Heldin mit dem Regenmantel aus dem ersten Teil von Little Nightmares. Nur ihr könnt sie davon abhalten, sich in der Bedeutungslosigkeit zu verlieren. Während die Beziehung zwischen Mono und Six immer enger wird, muss das Duo zusammenarbeiten und eine Kombination aus Stealth-Taktiken und einer Reihe anderer Objekte nutzen, um schwierige Rätsel zu lösen und furchteinflößende Feinde zu überwinden. Nehmt all euren Mut zusammen und tretet im Angesicht schrecklicher Bedrohungen die Reise an, um die Quelle des Bösen aufzuhalten, die sich im gesamten Land ausbreitet.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Noch mehr News, Infos und Videos zu PlayStation Plus haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwarten euch sehr coole Titel. Wir sind schon gespannt, wie Quidditch Champions bei den Spielern ankommt.