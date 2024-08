Dragon Age: The Veilguard erscheint Ende Oktober [Trailer]

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler BioWare kündigten den Release-Termin des Spiels Dragon Age: The Veilguard an.

Falls ihr auf Dragon Age: The Veilguard wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Die Macher kündigten den Release-Termin des Rollenspiels an. Demnach soll der Titel am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden. Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Diesen Trailer findet ihr weiter unten auf der Seite.

“Als jemand, der seit über 15 Jahren an Dragon Age arbeitet, weiß ich, wie sehr sich unsere Community auf den heutigen Tag gefreut hat, und ich freue mich ebenso, mitteilen zu können, dass Dragon Age: The Veilguard offiziell am 31. Oktober 2024 erscheinen wird”, sagt John Epler, Creative Director von Dragon Age: The Veilguard. “Sei, wer du sein willst, in einer Welt, die es zu retten lohnt. Egal, ob als Krieger:in, Schurk:in oder Magier:in, wir können es kaum erwarten, dass du dich ausrüstest, deine Gruppe vereinst und dich an Halloween in Thedas auf ein weiteres aufregendes Abenteuer begibst.”

Zum Spiel heißt es: “In Dragon Age: The Veilguard schlüpfen Spieler:innen in die Rolle des Protagonisten Rook, der den eigenen Vorlieben nach individuell angepasst werden kann. Rooks Aufgabe ist es, seine Gruppe zu vereinen und zu dem Helden zu werden, den Thedas benötigt – in einer Zeit, in der Legenden geboren oder aber erschlagen werden. Zu Rook gesellen sich im Kampf gegen korrupte Elfengötter sieben spannende Gefährt:innen, die jeweils einer legendären Gruppierung aus der Welt von Dragon Age entstammen. Neben ihren eigenen persönlichen Geschichten und Motivationen bringen die Gefährt:innen Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve und Taash einzigartige Kampffähigkeiten und Ausrüstung mit, die Rook im Kampf um die Zukunft von Thedas strategisch einsetzen muss.”

Seht euch hier den neuen Trailer an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wenigstens wissen wir jetzt, wann das Spiel veröffentlicht wird und zum Glück müssen wir nicht mehr zu lannge darauf warten.