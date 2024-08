Heroes of Might & Magic: Olden Era für 2025 angekündigt [Trailer]

Der Publisher Ubisoft der Entwickler Unfrozen kündigten das Spiel Heroes of Might & Magic: Olden Era an.

Fans von Heroes of Might And Magic aufgepasst: Ubisoft kündigte mit Heroes of Might & Magic: Olden Era einen neuen Teil der Reihe an, der im zweiten Quartal 2025 erscheinen soll.

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer mit ersten Spielszenen veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel zu bieten hat. Ihr dürft euch auf eine nichtlineare Kampagne, 6 einzigartige Fraktionen und folgende 3 Hauptspielmodi freuen:

Klassisch: Ein Modus, in dem Spieler:innen mit einem oder mehreren Helden spielen, die Burg aufwerten und die Karte erkunden können.

Ein-Helden-Modus: Ein Blitz-Modus, bei dem du nur einen Helden hast, sodass sein Untergang auch dein Untergang wird!

Arena: Ein Modus für alle Kampfbegeisterten! Entscheide dich für einen Helden, verbessere ihn, wähle deine Truppen aus und fordere den Feind sofort heraus.

Dazu heißt es: “Heroes of Might & Magic Olden Era ist ein neuer Teil der renommierten Spielereihe, in dem die Handlung in Enroth auf dem Kontinent Jadame spielt, der in Heroes of Might & Magic zwar bereits erwähnt, aber noch nie erforscht wurde. Durchquere eine lebendige und pulsierende Fantasiewelt voller Wunder und Gefahren, errichte prächtige Hauptstädte, stelle riesige Armeen auf und stürze dich in epische, hoch taktische Schlachten zwischen Helden und mythischen Wesen.

Spiele alleine mit einer neuen Kampagne, mehreren Einzelkarten und unzähligen Zufallsszenarien oder trete im Mehrspielermodus gegen andere Spieler an – Rivalen oder Verbündete – und kämpfe mit Köpfchen und Magie. Zudem besteht die Option, mit dem Karteneditor-Tool deine eigene Geschichte zu erstellen, die du allen Spieler:innen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen oder ganz für dich allein spielen kannst.

Egal ob du ein Veteran von Heroes of Might & Magic oder ein Neuling in der Reihe und im Genre der rundenbasierten Strategiespiele bist, genieße die Herausforderung.”

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall vielversprechend aus. Es ist nur schade, dass der Release noch so lange auf sich warten lässt.