The First Berserker: Khazan – Seht euch hier die ersten 15 Minuten aus dem Hardcore-Action-RPG an

Der Publisher Nexon und der Entwickler Neople veröffentlichten ein neues Video zum kommenden Spiel The First Berserker: Khazan.

The First Berserker: Khazan ist ein Hardcore-Action-RPG, in dem ihr die Rolle von Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, übernehmt, der den Tod selbst besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern und Feinden sinnt, die ihn gestürzt haben.

In einem neuen Gameplay-Video bekommen wir die ersten 15 Minuten des Spiels zu sehen, in denen sich Khazan nach ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt

Zum Spiel heißt es: “The First Berserker: Khazan ist ein Spiel im DNF-Universum (‘Dungeon Fighter Online’, in Korea bekannt als ‘Dungeon & Fighter’, ist eine von Nexons international bekanntesten Reihen) und erzählt die Geschichte von Ozma und Khazan.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des Helden Khazan, Vorfahr aller Slayer und legendärer Schlächter des Berserkerdrachen Hismar, der die Wahrheit über seinen Untergang im Imperium aufdecken will.”

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Abgesehen davon wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das Einblicke hinter die Kulissen gibt und die Geschichte Khazans im Kontext des umfangreichen DNF-Universums beleuchtet.

Dieses Video könnt ihr euch hier ansehen:

The First Berserker: Khazan erscheine 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen nicht übel aus. Hier erwartet uns ein vielversprechendes Action-RPG.