The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint auf Steam und Xbox

Der Publisher North Beach Games und der Entwickler Free Range Games kündigten den Release-Termin des Spiels The Lord of the Rings: Return to Moria auf Steam und Xbox an.

Die Macher von The Lord of the Rings: Return to Moria kündigten an, dass das Spiel am 27. August auf Steam und für Xbox Series X|S erscheint. Im selben Zug wird das Golden Update veröffentlicht, das einige Neuerungen ins Spiel bringt.

Unter anderem dürft ihr euch auf einen Sandbox-Modus, Crossplay auf allen Plattformen, neue Waffen und Rüstungen und neue Gebäudeteile und Dekorationen freuen. Mehr dazu bekommt ihr im Trailer weiter unten auf der Seite zu sehen.

Zum Spiel heißt es: “The Lord of the Rings: Return to Moria folgt den Zwergen auf ihrem neuesten Abenteuer, der Rückeroberung ihrer legendären Heimat Moria unter dem Nebelgebirge. Gemeinsam müssen die Spieler in den gigantischen und berüchtigten Minen überleben, sie bebauen und erkunden. Doch die mutigen Expeditionsmitglieder müssen immer auf der Hut sein, denn finstere Gefahren lauern auf sie.

Die Spieler nehmen die Rolle der Zwerge ein, die von Gimli Lockenträger zum Nebelgebirge bestellt wurden, um die Schätze der verlorenen Heimat Moria – auch Khazad-dûm oder Zwergenbinge genannt – aus den Tiefen zu bergen. Nur die Standhaftesten können die Zwergenheit zum Erfolg führen.”

Seht euch hier den Trailer zum Update an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass sich jetzt auch Xbox-Spieler über den Titel freuen dürfen. Abgesehen davon bekommen bestehende Spieler mit dem Update wieder einiges zu tun.