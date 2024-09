Monster Hunter Wilds: Der Release-Termin steht [Trailer]

Capcom verkündete den Release-Termin des Spiels Monster Hunter Wilds.

Falls ihr auf Monster Hunter Wilds wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Capcom kündigte den Release-Termin an. Demnach soll das Spiel am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden.

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht, der einen Eindruck davon gibt, was der Titel zu bieten hat. Unter anderem dürft ihr euch auf eine weitläufige und abwechslungsreiche Spielwelt, eine hübsche Grafik und jede Menge riesiger Monster freuen.Nachfolgend findet ihr weitere Infos zum Trailer.

Unsere Geschichte beginnt…

Der heutige Trailer gewährt einen ersten Blick auf das Hauptmonster, das im Mittelpunkt der Geschichte von Monster Hunter Wilds steht: Arkveld. Das mysteriöse Monster Arkveld gehört zu einer Spezies, die lange Zeit als ausgestorben galt, und hat einzigartig geformte, kettenartige Flügel. Nach der Rettung des kleinen Jungen Nata an der Grenze zu den Verbotenen Landen sammelt die Gilde der Jäger ihre Ressourcen und gründet die Kommission zur Erforschung des Verbotenen Lands, um den mysteriösen „Weißen Geist“ zu untersuchen, der Natas Zuhause angegriffen hat. Um die Verbotenen Lande richtig zu erforschen, entsendet die Forschungskommission mehrere Einheiten in das Gebiet. Dazu gehören die Avis-Einheit, bestehend aus Alma, Gemma, dem Jäger bzw. der Jägerin der Spielenden und ihrem Palico, sowie die Astrum-Einheit, zu der die erfahrene Jägerin Olivia gehört, die sich den Spielenden als Hilfsjägerin anschließen kann, sowie ihr Palico Athos, der Biologe Erik und der Ingenieur Werner.

Eine lebendige, sich verändernde Welt

Der heutige Trailer gewährt einen ersten Blick auf die Umweltveränderungen, die der Karminwald in den Phasen der Ödzeit, des Wettereignisses und der Fülle durchläuft, und auf die verschiedenen Lebensformen, die in dieser Region zu Hause sind. Während der Ödzeit ist der Karminwald durch die charakteristischen, rot gefärbten Flüsse gekennzeichnet, die sich durch die dichte Vegetation schlängeln. In Zeiten des Wetterereignisses kommt es zu chaotischen Regenfällen, die die Sicht drastisch einschränken und zu steigenden Wasserständen und reißenden Strömungen führen. Nachdem sich der Sturm gelegt hat, entsteht in der Fülle ein farbenfrohes Ökosystem, in dem es von Monstern, Pflanzen und sonnenbeschienenen Bächen wimmelt, die das leuchtende Blau des klaren Himmels widerspiegeln. Diese klaren Gewässer ermöglichen es Jäger:innen, dem entspannenden Zeitvertreib des Angelns nachzugehen oder die reichhaltigen Gewässer und Geröllfelder der Region zu erkunden, indem sie sich von nahegelegenen Keilkäfern schwingen oder auf dem Rücken ihres treuen Reittiers Saikrii reiten. Bei ihren Erkundungen können die Jäger:innen sogar auf den örtlichen Stamm der Lynianer, auch bekannt als die Wudwuds, treffen, die ihr Leben und ihre Verstecke erfolgreich an die sich ständig verändernde Umgebung angepasst haben.

Neue Prädatoren tauchen auf

So wie die Wetterveränderungen neue Pflanzen und Wildleben ankündigen, tauchen auch neue Monster im Sturm auf. Der heutige Trailer gewährt einen ersten Blick auf das Leviathan-Monster Uth Duna, das inmitten des Wetterereignisses des Karminwaldes auftaucht. Uth Duna, der Spitzenprädator des Karminwaldes, hüllt sich mit Hilfe von schwerfälligen Sekreten seines Körpers in einen Wasserschleier. Außerdem konnten die Jäger:innen einen ersten Blick auf den neuen Kampfwyvern, Quematrice, werfen, der in der Windebene beheimatet ist. Quematrice versprüht eine entflammbare Substanz, die sich durch Funken entzündet, die durch das Kratzen seines Schwanzes auf dem Boden entstehen.

Seht euch hier den neuen Trailer an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen machen Lust auf mehr. Hier erwartet uns ein absolut vielversprechendes Monster Hunter.