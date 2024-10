Silent Hill 2 Remake: Spieler entdecken Esaster Egg für Fans des Originals

Kürzlich entdeckte ein Fan ein cooles Easter Egg im Remake von Silent Hill 2.

Das Remake von Silent Hill 2 ist nun schon ein paar Tage erhältlich und nach und nach entdecken Spieler die Easter Eggs im Spiel. Ein Reddit-Nutzer ist beispielsweise auf ein Easter Egg gestoßen, das sich klar an Fans des Originals aus dem Jahr 2001 richtet.

Der Entwickler Bloober Team schnappte sich die Karte des Originalspiels und platzierte sie auf dem Schild im Innenhof des Woodside Apartments. Nachfolgend findet ihr den Post mit einem bild des Easter Eggs:

Das scheint bei der Community gut anzukommen. So schreibt ein Reddit-Nutzer unter dem entsprechenden Beitrag: “In dieses Spiel ist so viel Liebe geflossen. Ich liebe bisher alle Easter Eggs”. Ein anderer erklärt: “Das ist großartig, sie haben großartige Arbeit geleistet”.

Das Remake bietet unter anderem eine verbesserte Grafik, ein überarbeitetes Kampfsystem und Orte und Gebäude, die bisher unzugänglich waren.

Zum Spiel heißt es: “Schlüpfe in die Rolle von James Sunderland und begib dich in diesem mit Spannung erwarteten Remake des Klassikers von 2001 in die fast völlig verlassene Stadt Silent Hill. Ein Brief seiner drei Jahre zuvor verstorbenen Frau bringt James an diesen geheimnisvollen Ort, wo er nach Hinweisen auf sie suchen will.

Betritt eine traumähnliche Welt und begegne surrealen Monstern, dem bedrohlichen Pyramidenkopf und einer auf den ersten Blick durchschnittlichen Gruppe von Charakteren, die mit ihrer Vergangenheit ringt.

Während James sein eigenes Chaos in den Griff zu bekommen scheint, bleibt die Frage, warum er wirklich nach Silent Hill gekommen ist.”

Silent Hil 2 Remake is available via the PC and PS5.

Spielt ihr das Remake? Falls ja, wie gefällt es euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Produktseite des Spiels im PlayStation Store.

Das denken wir:

Im Spiel verstecken sich sicher noch einige Easter Eggs. Mal sehen, ob alle entdeckt werden.

