2 der besten Steam-Spiele kosten gerade je nur 1 Euro

Gerade gibt es zwei der besten Steam-Spiele für jeweils nur 1 Euro.

Falls ihr auf der Suche nach guten und günstigen Spielen seid, dann solltet ihr in diesen Tagen mal wieder bei Steam vorbeisurfen. Dort kosten nämlich zwei der besten Spiele auf der Plattform gerade mal jeweils 1 Euro.

Die Rede ist von Left 4 Dead und dessen Nachfolger Left 4 Dead 2. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den jeweiligen Spielen.

Left 4 Dead 9,75€ / 0,97€

“L4D spielt in der dunklen Zeit, kurz nach einer globalen Zombieapokalypse. Im Survival-Koop-Modus bahnen Sie sich in vier einzigartigen Kampagnen eine Schneise durch die infizierten Massen. Um dem verwüsteten und nur so von infizierten Feinden wimmelnden Ground Zero zu entkommen, führen Sie Ihre Überlebenden über die Dächer einer Geisterstadt, durch verlassene Dörfer und dunkle Wälder. Jede Kampagne spielt auf jeweils fünf großen Karten. Das Team der Überlebenden besteht aus bis zu vier Spielern, wobei der Schwerpunkt auf teambasierter Strategie und Zielsetzung liegt.

Eine neue künstliche Intelligenz, der „AI Director“, sorgt bei jedem Start für ein einzigartiges Spielerlebnis. Er passt die Häufigkeit und Heftigkeit der Zombieangriffe an Ihre Leistung an und versetzt Sie mitten in einen rasanten Hollywood-Horrorfilm, den Sie vielleicht sogar überleben.”

Zur Steam-Seite des Spiels

Left 4 Dead 2 9,75€ / 0,97€

“In diesem kooperativen Action-Horror-FPS durchstreifen Sie mit Ihren Freunden Städte, Sümpfe und Friedhöfe der amerikanischen Südstaaten in fünf groß angelegten Kampagnen von Savannah bis New Orleans.

Spielen Sie als einer der vier neuen Überlebenden, ausgerüstet mit einer großen und verheerenden Anzahl bekannter und verbesserter Waffen. Nicht, dass Sie im Kampf gegen die Infizierten auf Feuerwaffen beschränkt wären – Sie können sich darüber hinaus auch mit Kettensägen, Äxten und tödlichen Bratpfannen austoben!

Testen Sie die durchschlagende Wirkung dieser Waffen an drei grauenerregenden und respekteinflößenden, speziellen Infizierten (oder spielen Sie im Versus-Modus). Außerdem gibt es unter den fünf neuen und ungewöhnlich gewöhnlichen Infizierten jetzt die Mudmen.

AI Director 2.0. bringt das schnelllebige, actionreiche Gameplay von L4D auf das nächste Level. Dieser verbesserte Director verändert das Wetter und die Wege, die Sie einschlagen, prozedural und passt Gegner, Effekte und Geräusche an Ihre Leistung an. Jede Partie von L4D2 ist eine rundum befriedigende und einzigartig herausfordernde Erfahrung, die auf Ihren Spielstil zugeschnitten ist.”

Zur Steam-Seite des Spiels

Das denken wir:

Bei diesen Preisen kann man wirklich nichts falsch machen.

Quelle: comicbook.com