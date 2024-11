Das sind die PlayStation Plus-Spiele für November 2024

Kürzlich wurde die neuen Spiele für PlayStation Plus im November 2024 vorgestellt.

Falls ihr den Dienst PlayStation Plus abonniert habt, dann interessiert es euch sicher, dass die neuen Spiele für November 2024 vorgestellt wurden. Ab dem 19. November dürft ihr euch unter anderem auf Grand Theft Auto V, Dying Light 2: Stay Human und Like a Dragon: Ishin! freuen.

Zudem werden am selben Tag werden vier neue Titel zu PlayStation Plus Premium hinzugefügt: das PS VR2-Spiel Synapse sowie 2 Klassiker: Blood Omen: Legacy of Kain und Blood Omen 2. Nachfolgend findet ihr weitere Details zu diesen Spielen.

PlayStation Plus Extra und Premium | Spielekatalog

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

“Ein junger Straßengangster, ein pensionierter Bankräuber und ein furchteinflößender Psychopath legen sich mit einigen der beängstigendsten und rücksichtslosesten Elemente der kriminellen Unterwelt, der US-Regierung und der Unterhaltungsbranche an und müssen eine Reihe gefährlicher Raubüberfälle begehen, um in einer gnadenlosen Stadt zu überleben, in der sie niemandem vertrauen können – am wenigsten einander. Erlebt die geschickt miteinander verwobenen Geschichten von Franklin, Michael und Trevor in der weitläufigen, offenen Welt von Los Santos und Blaine County.”

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

“Dying Light 2 verbindet Survival-Elemente mit Action Adventure, während ihr versucht, in einer feindseligen, postapokalyptischen Welt zu überleben. Die rivalisierenden Banden in der Stadt sind nicht eure einzigen Feinde, denn ein Virus hat einen Großteil der menschlichen Bevölkerung zu Monstern gemacht. Ihr spielt Aiden Caldwell, einen wandernden Pilger mit der Macht, das Schicksal der Stadt zu verändern, aber eure außergewöhnlichen Fähigkeiten haben ihren Preis: euch plagen Erinnerungen, die ihr nicht entschlüsseln könnt. Auf der Suche nach der Wahrheit findet ihr euch auf einem Schlachtfeld wieder. Jetzt müsst ihr eure Fähigkeiten perfektionieren, um eure Gegner besiegen und neue Bündnisse schmieden zu können. Lüftet die finsteren Geheimnisse der Machthaber, entscheidet euch für eine Seite und nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Aber was immer ihr tut, eines dürft ihr nie verlieren: eure Menschlichkeit.”

Like a Dragon: Ishin! | PS4, PS5

“Das Kyoto der 1860er-Jahre ist geprägt von großer Ungerechtigkeit – und ein Samurai ändert auf seiner Suche nach der Wahrheit den Lauf der Geschichte. Greift in der Rolle von Sakamoto Ryoma zum Schwert und begebt euch nach Kyoto, um herauszufinden, wer euren Vater getötet hat. Außerdem müsst ihr beweisen, dass ihr kein Mörder seid, und eure Ehre wiederherstellen. Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr der Ära der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. Zieht eure Klinge, ladet euren Revolver und werdet Teil der Revolution in diesem rasanten historischen Abenteuer von den Machern von Yakuza: Like a Dragon.”

MotoGP 24 | PS4, PS5

“Eine neue Saison beginnt und es weht ein frischer Wind durch die Boxengassen. Jetzt habt ihr die Chance, zur MotoGP-Legende aufzusteigen und eure eigene epische Geschichte zu erzählen. Stellt eure Fähigkeiten unter Beweis und geht in der neuen Kampagne auf eine rasante Reise, die euch von bescheidenen Anfängen bis in triumphale Höhen führt. Unterwegs könnt ihr in aufregenden Duellen als Sieger hervorgehen, euch einen beeindruckenden Ruf aufbauen und Spuren in der Geschichte eures Lieblingsteams hinterlassen.”

Die Sims 4 Inselleben (nur Add-on) | PS4

“Willkommen in Sulani, wo die Sonne strahlt und die Nächte total entspannt sind. In Die Sims 4 Inselleben könnt ihr dem Alltag entfliehen und am Strand das Leben genießen. Sonne, Sand, eine frische Brise und endloser Spaß – hier können sich eure Sims ihr eigenes Paradies erschaffen. Wer Lust auf etwas mehr Action hat, kann mit dem Kanu über das funkelnde Wasser paddeln, eine Runde schwimmen oder in einem Boot auf Entdeckungsreise gehen. Das Inselleben ist halt total entspannt (aber hütet euch vor Sonnenbrand).”

Digimon Survive | PS4

“Nachdem er sich auf einem Schulausflug verirrt hat, findet sich Takuma Momozuka in einer unbekannten Welt voller bedrohlicher Gegner und neuer Verbündeter wieder. Begleitet Takuma und seine Freunde auf ihrem Weg zurück nach Hause. Digimon Survive ist eine Mischung aus Visual Novel und taktischem Rollenspiel und nimmt euch mit in eine mysteriöse Welt voller gefährlicher Monster und herausfordernder Kämpfe, in denen ihr all eure Fähigkeiten unter Beweis stellen müsst. Überzeugt eure Widersacher davon, sich eurem Team anzuschließen, und bringt sie dazu, in packenden, rundenbasierten Duellen an eurer Seite zu kämpfen und immer stärker zu werden. Euch erwartet eine spannende Geschichte über Mut und Freundschaft – voll mit aufregenden Wendungen, originellen Charakteren und bedeutsamen Entscheidungen.”

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

“Setzt die Kochmütze auf und bringt Appetit auf eine Riesenportion Overcooked mit. Overcooked!, Overcooked! 2 und alle zusätzlichen Inhalte wurden in dieser köstlichen definitiven Edition kombiniert und überarbeitet. Euch erwarten hunderte Level des kooperativen Küchen-Chaos in immer gefährlicheren und seltsameren Küchen.”

Stick Fight: The Game | PS4

“Stick Fight ist ein physikbasiertes Kampfspiel mit Couch-Coop- und Online-Modus, in dem ihr als eines der kultigen Strichmännchen aus der goldenen Ära des Internets kämpft. Ihr könnt gegen eure Freunde antreten oder euch mit zufällig ausgewählten Strichmännchen aus der ganzen Welt messen!”

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

“Die Welt und die Zivilisationen von Zenozoik sind inspiriert von surrealen Einflüssen und Punk-Fantasy und stecken voller faszinierender Charaktere, Kreaturen und Landschaften. Ihr spielt Pseudo, einen Meister der Kampfkunst, der in dem seltsamen Land Zenozoik als Einsiedler lebt. Als ihr den Jungen trefft, eine kleine Kreatur, deren rätselhafte Fähigkeiten ins Visier von Gemini, der Herrin der Artefakte, gerieten, entscheidet ihr euch, ihn zu beschützen – nicht ahnend, dass noch höhere Kräfte am Werk sind. Streift durch dieses beeindruckende Land und entdeckt seine Pfade, Einwohner und uralten Geheimnisse.”

Killer Frequency | PS4, PS5

“Es ist 1987. Punkt Mitternacht geht der großstadterfahrene Radiomoderator DJ Forrest Nash in der US-Kleinstadt Gallows Creek auf Sendung. Und diese Nachtschicht hat es echt in sich … In diesem Horror-Comedy-Abenteuer müsst ihr Rätsel lösen, damit die Anrufer nicht einem mysteriösen Killer zum Opfer fallen. Bei jedem Anruf geht es um Leben und Tod. Könnt ihr die Einwohner von Gallows Creek retten? Schlüpft in die Rolle eines Late-Night-Radiomoderators – er ist zuvor in Ungnade gefallen und neu in der Stadt. Der Polizeichef ist tot, also wendet sich die Bevölkerung an euch und bittet um Hilfe. Forrest Nash ist die einzige Person in der Stadt, die ans Telefon geht.”

Hungry Shark World | PS4

“Werdet zum Hai und verbreitet Angst und Schrecken am Strand! Kämpft gegen Mensch, Maschine und Tier, während ihr tropische Inseln, versunkene Tempel, riesige Städte und Eisberge erkundet. Genießt weitreichende Level mit ihren ganz eigenen unverkennbaren Gegnern, versteckten Schätzen und einzigartigen Missionen. Nimm es mit allem auf, was das Meer zu bieten hat – von unheimlichen Koboldhaien und faszinierenden Heringshaien bis hin zu prähistorischen Monstern und riesigen U-Booten. Mit neu balancierten Gegnern und überarbeitendem Timing wartet hinter jeder Ecke eine neue Herausforderung!”

Chivalry 2 | PS4, PS5

“Kehrt auf das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld zurück. Chivalry 2 ist ein Multiplayer-Slasher in der Egoperspektive, inspiriert von epischen Schlachten aus Mittelalterfilmen. Spieler erleben all die legendären Momente dieser Ära – von klirrenden Schwertern bis hin zu flammenden Pfeilhageln, großen Burgbelagerungen und mehr. Stürzt euch in beeindruckende Schlachten mit 64 Spielern, inspiriert von epischen Mittelalter-Action-Filmen. Wählt euren Spielstil aus 4 Klassen und 12 Unterklassen, jede mit einzigartigen Waffen und Fertigkeiten.”

PlayStation Plus Premium

Synapse | PS VR2

“Setzt gleichzeitig brutale Feuerkraft und gewaltige Telekinese ein – in diesem ultimativen, wahnsinnigen VR-Action-Shooter. Entfesselt euren inneren Antihelden und dringt in das verdorbene Unterbewusstsein eines berüchtigten Staatsfeindes ein. Werdet zu einem Agenten, der Gedanken zerstören kann, und richtet durch die Kombination aus tödlichen Waffen und mächtigen telekinetischen Fähigkeiten Chaos im Verstand des Gegners an. Kombiniert eure Kräfte, um gewaltige Verteidigungen zu überwinden und tiefer in die feindliche Gedankenlandschaft vorzudringen.”

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

“Macht euch bereit für den Start von Soul Reaver 1 & 2 Remastered im nächsten Monat und entdeckt die Ursprünge der dunklen Gothic-Fantasy-Spielereihe in dem originalen PlayStation-Titel Blood Omen: Legacy of Kain. Bei diesem Action Adventure aus der Top-Down-Perspektive begebt ihr euch auf eine epische Mission in einem Vampirreich voller Mord, Magie und Rache. Reist durch eine weitläufige Welt mit mehr als 100 Stunden intensivem Gameplay voller Magie und Blutdurst und genießt eine Synchronisierung in Kinoqualität, dynamische Lichteffekte und mehr als 25 Minuten Full-Motion-Video.”

Blood Omen 2 | PS4, PS5

“Dieses Action Adventure zeichnet sich durch wilde Angriffe und gnadenlose Combos aus. Es erschien ursprünglich 2002 für die PS2, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Soul Reaver 2. Blood Omen 2 bringt euch zurück in eine andere Zeit, die zwischen den Ereignissen des ersten Blood Omen und Soul Reaver liegt. Jahrhunderte nachdem er von einem geheimnisvollen Kriegsherren entmachtet wurde, erwacht Kain in einer Welt, die er kaum wiedererkennt. Seine Armee ist zerschlagen, seine Vampirbrüder sind beinahe ausgestorben – Kain ist einer der letzten seiner Art. Kain schwört Rache und setzt in seinem Zorn alles daran, die Verschwörung aufzudecken, die das Land, das er erobern möchte, bedroht.”

Resistance: Fall of Man

“Im Ego-Shooter Resistance: Fall of Man aus dem Jahr 2006 für PS3 vermischen sich epische Militäraction und nervenaufreibende Spannung. Die Menschheit steht vor der Vernichtung, als eine unerbittliche Alienmacht namens Chimera Europa verwüstet. Inmitten des Chaos tritt Nathan Hale als unerwarteter Held hervor, der unvorstellbaren Schrecken gegenübersteht und Geheimnisse aufdeckt, die den Verlauf des Krieges verändern könnten.”

Resistance 2

“Resistance 2 wurde 2008 erstmals für PS3 veröffentlicht und ist die Fortsetzung der Science-Fiction-FPS-Saga von Insomniac Games. Auf amerikanischem Boden bedroht die außerirdische Chimera Hales Menschlichkeit in einem packenden Wettlauf gegen die Zeit, um die Invasion zu stoppen. Wieder einmal an vorderster Front im Überlebenskampf der Menschheit muss Nathan Hale seine Truppe durch verzweifelte Missionen führen, während neue Waffen und Begegnungen mit riesigen Bossen den Konflikt auf eine neue Ebene heben.”

Auf welchen Titelfreut ihr euch am meisten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

In diesem Monat dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus auf einige coole Titel freuen. Hier sollte sich fast jeder etwas finden.

