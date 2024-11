Dieses neue Spiel auf Steam hat 100 Prozent positive Bewertungen

Die Bewertungen eines neuen Spiels auf Steam fallen durchgehend positiv aus.

Es kommt wirklich selten vor, dass ein Spiel auf Steam 100 Prozent positive Bewertungen erreicht. Death of the Reprobate, ein Point-and-Click-Adventure, das kürzlich veröffentlicht wurde, ist so ein Spiel.

Aktuell sind 100 Prozent der 85 Bewertungen positiv. 85 Bewertungen sind nun nicht unglaublich viel, geben aber bereits einen Eindruck davon, wie gut der Titel bei den Spielern ankommt.

In Death of the Reprobate erkundet ihr eine Welt, die aus den üppigen Landschaften, turbulenten Stadtbildern und absurden Porträts echter Renaissance-Gemälde besteht. Es stammt vom Schöpfer von Four Last Things und The Procession to Calvary.

Zum Spiel heißt es: “Der Unsterbliche Johannes liegt im Sterben. Als sein letzter überlebender Nachfolger wurdest du gerufen, um seinen letzten Wunsch zu erhören. Wird er dich bitten, seinen Tod zu rächen!? Alle zu ermorden, die ihm unrecht getan haben!!? Seinen lebenslangen Plan zu verwirklichen, die herrschende Elite von innen heraus zu stürzen, das Gleichgewicht der Macht zu erschüttern und letztendlich die Welt zu retten?!!! Oder wird er dich einfach bitten, nicht mehr so eine miese Type zu sein?

Nur die Zeit wird es verraten. Oder ich – ich kann es dir auch verraten: Es ist Letzteres.

Death of the Reprobate ist eine sanfte Geschichte darüber, wie man Menschen hilft und ein netter Junge ist. Reise durch eine ruhige, ländliche Stadt und hilf den Einheimischen bei ihren alltäglichen Aufgaben. Wandere in den nahe gelegenen Wald und plaudere mit einer Frau, die bis zum Hals in einem kleinen Teich versunken ist. Steig auf einen idyllischen Aussichtspunkt in den Bergen, von dem aus du die Erde, das Meer und den Himmel überblickst, das Natürliche und das vom Menschen Geschaffene, das ewige Geheimnis in den unendlichen Tiefen des fernen Horizonts, und hilf einem Mann, ein paar Vögel zu schießen. Dies ist ein Spiel voller entschleunigter, einfacher Vergnügungen …

… bis der Teufel ins Spiel kommt.”

Seht euch hier einen Trailer zum Spiel an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spiel sieht auf jeden Fall interessant aus. Wer auf den Stil steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall genauer ansehen.

Quelle: comicbook.com