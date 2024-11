Neverwinter: “As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold” erscheint in wenigen Tagen

Der Publosher Arc Games und der Entwickler Cryptic Studios kündigten den Release-Termin der Erweiterung “As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold” für Neverwinter an.

“As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold”, die 30. Erweiterung für das Rollenspiel Neverwinter erscheint am 19. November für PC, PlayStation und Xbox. Das kündigten die Macher kürzlich offiziell an.

Diese Erweiterung schickt euch auf eine Reise zurück in der Zeit, um in Pirates’ Skyhold – eine Abenteuerzone, die ursprünglich beim Start von Neverwinter 2013 eingeführt wurde – neue Quests abzuschließen.

Dazu heißt es: “Was fehlt, muss gefunden werden, was verloren ging, darf niemals vergessen werden… In As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold hat sich ein Schatten über die schwebenden Inseln gesenkt, die dereinst Pirates’ Skyhold genannt wurden. Nun ist die Zeit gekommen, um zu entdecken, was dort noch versteckt liegt. Helden müssen ihre Crew versammeln und an jenen verfluchten Ort zurückkehren, um die Wahrheit über die Gegenwart herauszufinden und das Schicksal all jener aufzudecken, die dort ihr Ende gefunden haben. Wird es ihnen trotz der dort lauernden Gefahren gelingen, die Lektionen der Vergangenheit zu lernen?”

Hier eine Übersicht mit den neuen Inhalten:

Neu aufgelegte und überarbeitete Abenteuerzone: Pirates’ Skyhold

Abenteurer reisen in der Zeit zurück, um Pirates’ Skyhold zu erkunden und herauszufinden, welches Schicksal jene ereignet hat, die dort ihr Ende gefunden haben. Aktualisierte und verbesserte Abenteuerzone: Pirates’ Skyhold Nach einer umfassenden Überarbeitung hält Pirates’ Skyhold epische Herausforderungen für die mächtigsten Helden der Schwertküste bereit! Abenteurer müssen die Geheimnisse der Vergangenheit lüften und einen Fluch bannen, dem schon viele zum Opfer gefallen sind. Brandneue Heldenhafte Begegnungen, Kämpfe gegen besondere Gegner und Quest-Begegnungen In diesem unbarmherzigen und geschundenen Land folgt ein Kampf auf den anderen. Sechs neue heldenhafte Begegnungen, zehn neue besondere Gegner, viele zusätzliche Quests und große Mengen an Piratenschätzen! Vier aktualisierte Instanzen und ein überarbeitetes Gewölbe.

Neu aufgelegtes und überarbeitetes Gewölbe: Das Schreckensgewölbe ist zum Schreckensheiligtum geworden!

Welche Schrecken lauern in der Dunkelheit? Welche üblen Pläne wurden dort unentdeckt geschmiedet? Werden sich die Helden Neverwinters in die Finsternis vorwagen, um sich ungeahnten Gefahren zu stellen? Komplett überarbeitet – Das Schreckensgewölbe ist zum Schreckensheiligtum geworden! Dieses klassische Gewölbe ist mit einer kompletten Überarbeitung aller Monster und Bosse zurück, und dazu zählt auch ein episches, noch nie da gewesenes Boss-Finale!

Drei Schwierigkeitsgrade Normal – Für zufällige Wartelisten. Adept – Für organisierte Gruppen, die eine Herausforderung suchen. Meister – Für Gilden, die ihre Koordination der ultimativen Prüfung unterziehen wollen!

Neue Belohnungen Einzigartige Belohnungen für jeden Schwierigkeitsgrad, die besten Belohnungen bietet unsere anspruchsvolle Meister-Version.

Verbesserungen des Spielkomforts Updates für die Gildenverwaltung

Das Gilden-Protokoll zeichnet nun mehr Informationen über die Aktivitäten von Gildenmitgliedern auf.

§ Es ist jetzt leichter, Gilden und Allianzen umzubenennen.

§ Das Schatzlager unterstützt nun Massenspenden, sodass Spieler mehrere Gegenstände zur gleichen Zeit in großer Zahl spenden können!

Änderungen an Gefährten Viele beliebte Gefährten von den Neverwinter-Helden Celeste und Makos bis hin zum Belagerungsmeister wurden aktualisiert und verbessert.

Schneller Wechsel von Kräfte-Sets Dieses Feature ermöglicht Spielern, 2 Kräfte-Sets direkt auf der Kräfte-Seite zu erstellen und zu speichern. Mittels einer speziellen Wechsel-Schaltfläche können sie dann zwischen den beiden Sets hin- und herwechseln.



Das denken wir:

Spieler werden sich vor allem über die neue Abenteuerzone freuen. Zum Glück lässt der Release nicht mehr so lange auf sich warten.