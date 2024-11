New Arc Line: Der Early Access beginnt noch im November [Trailer]

Der Publisher Fulqrum Publishing und der Entwickler Dreamate kündigten den Release der Early-Acces-Phase des Spiels New Arc Line an.

Die Macher von New Arc Line kündigten an, dass der Early Access des Spiels am 26. November an den Start geht. Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der das Spiel in Aktion zeigt. In diesem Titel müsst ihr euch im ewigen Konflikt zwischen arkaner Magie und Steampunk-Revolution für eine Seite entscheiden.

Dazu heißt es: “Am Horizont erscheint die Neue Welt, an deren Küste die leuchtende Stadt des Fortschritts und die letzte Hoffnung auf ein Heilmittel für die tödliche Krankheit deiner Familie liegt: New Arc. Du kommst zusammen mit tausenden anderen Immigranten an Bord eines Dampfschiffs in diesem fremden Land an und bist ein Fremder an einem seltsamen Ort voller Wunder. Aber du wirst schon bald herausfinden, dass die Stadt unter ihrer oberflächlichen Schönheit verdorben ist.

Dunkler Rauch aus den Fabriken trübt den Himmel, Isolation, Ungleichheit und Korruption blühen auf. Du musst dich von ganz unten nach oben arbeiten, harte Entscheidungen treffen und dir die Hände schmutzig machen, wenn du erfolgreich sein möchtest – und das musst du um jeden Preis sein!

Stelle Technopunk-Ausrüstung her oder meistere die arkanen Künste, kämpfe, stiehl oder rede dich an die Spitze und werde zum Helden oder Schurken, der du immer sein wolltest. Du musst dich den Herausforderungen dieser Welt jedoch nicht allein stellen. Suche Begleiter und versammle eine Gruppe, mach dir Feinde und finde Verbündete, verliebe dich, werde Teil einer großen Verschwörung und verändere den Lauf der Geschichte ein für alle Mal.

Wirst du die Gelegenheit beim Schopf packen?”

Hier könnt euch den Trailer zur Ankündigung ansehen:

Das denken wir:

Bisher macht das Spiel einen guten Eindruck. Wer auf der Suche nach einem Rollenspiel ist, der sollte bei Gelgenheit mal einen Blick auf diesen Titel werfen.