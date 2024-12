Marvel Rivals: Iron Fist und Squirrel Girl geben sich die Ehre

Der Publisher und Entwickler NetEase Games stellen Iron Fist und Squirrel Girl für das kommende Spiel Marvel Rivals. vor

Der Release des Spiels Marvel Rivals steht vor der Tür und die Macher werden nicht müde, neue Helden vorzustellen. Die neuesten Zugänge sind Iron Fist und Squirrel Girl. Nachfolgend findet ihr weitere Infos zu den beiden Charakteren und Trailer, die zeigen, was sie auf dem Kasten haben.

Iron Fist

“Einst nur ein weiteres Gesicht in einem Meer von Millionen, wurde Lin Lie eine uralte und göttliche Waffe geschenkt, das Schwert von Fu Xi, das die Macht besitzt, Dämonen und mystische Kräfte zu besiegen. An seine Grenzen gebracht und am Rande des Todes, wurde Lin Lie vom alten Drachen Shou-Lao dem Unsterblichen gerettet. Nachdem sein Schwert nun zerbrochen war, wurde er von Shou-Laos mächtigem Chi gesegnet und verwandelte ihn in die unsterbliche Eisenfaust. Als Iron Fist seine neue Rolle als Beschützer von K’un-Lun annahm, machte er es sich zur Pflicht, die mystischen Bereiche in seiner kollabierenden Zeitlinie zu beschützen. Indem er sein Chi konzentriert, ist er in der Lage, seine eiserne Faust zu verstärken, um unvorstellbare Stärke zu erreichen, die ihm die Kraft gibt, es mit jedem aufzunehmen, der ihm in den Weg kommt.”

Squirrel Girl

“Obwohl Doreen Green von ihren BFFFS (Best Furry Friends Forever) geliebt und umgeben wurde, hatte sie immer die Wurzel ihrer Kräfte in Frage gestellt. Mit der Zeit nahm sie ihre eichhörnchenähnlichen Fähigkeiten an, unabhängig von ihrer Herkunft, und strebte danach, die beste Superheldin zu werden, die es gibt. Mit ihren Säugetierkräften und ihrer Fähigkeit, mit Eichhörnchen zu kommunizieren, besiegt Doreen Green als unbesiegbares Eichhörnchenmädchen die härtesten Gegner. Mit ihrer unübertroffenen Beweglichkeit, ihren blitzschnellen Reflexen und ihren Eichelbomben ist sie bereit, ihren Freunden mit einem Lächeln im Gesicht zu helfen!”

Marvel Rivals erscheint am 6. Dezember für PC, PS5 und Xbox Series X.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema „Action“ haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Beide Charaktere sehen interessant aus. Wir sind schon gespannt, wie sich Iron Fist und Squirrel Girl auf dem Schlachtfeld machen.